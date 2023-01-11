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經典賽／南韓最不想遇見的打者！山田哲人確定加入日本隊

聯合新聞網／ 綜合報導
山田哲人(左)在國際賽表現出色。 新華社
山田哲人(左)在國際賽表現出色。 新華社

根據日本媒體報導，養樂多明星二壘手山田哲人確定入選日本武士隊，將參加今年3月的經典賽，他受訪時也表示將會全力以赴。

山田哲人除了是日本職棒頂尖二壘手，國際賽表現也相當亮眼。過去在經典賽、12強、奧運會都有擊出全壘打的紀錄，前年參加東京奧運更獲得MVP。

南韓是日本在B組最強的對手，山田哲人正好對南韓十分有心得。他在2019年12強冠軍賽面對南韓時，擊出逆轉致勝3分砲。前年東京奧運又敲出致勝二壘安打，率日本擊敗南韓晉級金牌戰，他肯定是南韓投手不想遇見的打者之一。

山田哲人去年出賽130場，繳出23轟、65分打點，打擊三圍.243/.333/.456的成績單。這是他繼2017年後再度參加經典賽，他表示，「我不知道會發生什麼事，但我會全力以赴。」

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