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中職／林智勝今年目標300轟 龍隊大林慈濟體檢迎新球季

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中華職棒味全龍在嘉義大林慈濟醫院高功能運動醫學中心規劃下，進行2023年春訓前的年度體檢，林智勝(右一)今年設定300轟。圖／大林慈醫醫院提供
中華職棒味全龍在嘉義大林慈濟醫院高功能運動醫學中心規劃下，進行2023年春訓前的年度體檢，林智勝(右一)今年設定300轟。圖／大林慈醫醫院提供

中華職棒味全龍在嘉義大林慈濟醫院高功能運動醫學中心規劃下，進行2023年春訓前的年度體檢；大師兄林智勝今指出，今年設定的目標300轟，保持平常心，感謝醫療團隊客製化的協力維持穩定的表現，新球季則順其自然去達成目標。

味全龍隊在兩年前重返中職一軍舞台，快速在今年打進睽違23年的季後賽，面對即將展開的訓練，包括一、二軍球員以及教練、後勤防護團隊80人，正在大林慈濟高級健檢中心展開2023年度健檢。

年度全壘打王吉力吉撈‧鞏冠、拿下最佳9人指定打擊的林智勝、最佳9人外野手郭天信，以及當家左投王維中等人現身大林慈濟醫院，工作人員化身為粉絲，忙完後落紛紛上前簽名與留影。

林智勝說，透過客製化與個別化的治療，節省很多的時間，本身很能接受針灸的調整，身上很多舊傷都處理得很好，去年春訓時大約一兩周就會來針灸一次，降低身體的發炎狀況，並讓身體狀況恢復得非常好。

林智勝說，今年設定的目標300轟，因為新球季有120場，順其自然，尤其要達到球隊的目標，去年打得非常好，當成一個過程，今年要更加努力並超越去年的成績。

運醫中心主任陳韋任表示，隨著今年春訓即將開始，透過健康檢查期待球員有健康的身體來應付完整的球季，中心擁有完整與跨各專科的醫療去才能提供球員最廣泛、完善的協助，平時就協助球員治療與調整。

陳韋任也說，大師兄成為台灣全壘打紀錄的保持人，身為醫師也是長期的球迷，很期待他能達成300轟里程碑並把全壘打障礙不斷往前推，期待所有球員都有好表現。

林智勝 味全龍

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