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經典賽／指中華隊「2年空窗」劣勢 日媒幫排18人名單

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本媒體「日刊體育」分析經典賽各國戰力，認為兩年國際賽空窗期會是中華隊面對經典賽最大問題。 聯合報系資料照
日本媒體「日刊體育」分析經典賽各國戰力，認為兩年國際賽空窗期會是中華隊面對經典賽最大問題。 聯合報系資料照

日本媒體「日刊體育」分析經典賽各國戰力，談及台灣時指出，兩年國際賽空窗期會是中華隊面對經典賽最大問題，另外運氣上也不站在台灣這邊，目前看來日職台將會是中華隊的組成軸心。

日刊體育記者廣重龍太郎在分析中華隊戰力時指出，中華隊上一次參與一級國際賽事已經是2019年的世界12強棒球賽，2021年的奧運資格賽、去年3月的中職日職交流賽都因疫情婉拒，經典賽將是暌違三年的國際賽，「跟其他國家相比，經驗值比較不多。」

「目前來看，運氣也不太好。」廣重龍太郎指出，中華隊在組隊時中職與球員工會還在討論出場補償等事宜，加上張育成從婉拒到決定參賽，因牽涉兵役問題，也在球迷間引發爭議。

而相較日、韓，中華隊在徵召混血戰力時也不太順利，效力大聯盟的兩位台美混血大物，響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）和紅人隊費爾柴爾德（Stuart Fairchild），都已經確定婉拒代表中華隊出賽。

中華隊日前也公布吳念庭、張奕、宋家豪、王柏融等四名旅日台將會在36人集訓名單中，廣重龍太郎認為宋家豪應該是中華隊牛棚主力，也將這四人都放進中華隊預想18人名單中。

日刊體育預想中華隊經典賽名單（18人）

先發投手：黃子鵬、吳哲源、胡智為

後援投手：張奕、宋家豪、呂彥青、曾峻岳、陳禹勳

捕手：吉力吉撈．鞏冠

內野手：張育成、林子偉、吳念庭

外野手：林立、范國宸、王柏融、林安可、郭天信、陳晨威

中華隊 經典賽 宋家豪

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