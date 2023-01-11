棒球／U18冠軍世代將全進職棒 簽約金加總破1.7億

經典賽即將於3月開打，荷蘭媒體昨日先公布14位參賽的球員，其中有9人去年曾上大聯盟，剛與教士簽下11年2.75億美元大約的明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）也在名單內。 荷蘭的內

2023-01-11 11:10