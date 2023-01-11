棒球／U18冠軍世代將全進職棒 簽約金加總破1.7億
2019年U18世界冠軍成員目前只剩李晨薰、潘文輝尚未進入職棒，不過據《自由時報》報導，李晨薰近期可望與巨人簽約；潘文輝則是加盟費城人，兩人簽約金加總預計約為100萬美元（約新台幣3100萬）。
U18世界冠軍20名國手中有5人已率先旅外，鄭宗哲、陳柏毓先後加入海盜，李灝宇加入費城人，林昱珉加入響尾蛇，王彥程則與日職樂天簽下育成選手合約，5人簽約金加總約300.5萬美元（約新台幣9315萬）。
林子豪、岳政華、余謙等13名好手則先後投入中職選秀，獲5支球團指名加盟，簽約金加總達4690萬元。
若進展順利，將創下台灣第一支青棒國家隊球員皆進入職棒的紀錄，且20人簽約金加總將超過1億7100萬元。
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