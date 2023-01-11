中職／桃猿赴石垣島再戰羅德 亞洲門戶交流賽強勢回歸

受限疫情停辦兩年，「亞洲門戶交流賽」終於在今年回歸，將於2023年2月11日至12日在日本石垣島登場，由中職樂天桃猿對上日職羅德隊，林泓育、陳鴻文、廖健富等好手預計出席，有望對決佐佐木朗希，樂天女孩也將前往交流。

樂天桃猿指出，亞洲門戶交流賽自2016年起首戰後，至今已邁入第六屆，前兩年雖受疫情影響取消，但今年在石垣市政府努力下，將重現睽違兩年的台日職棒強者對決。

樂天桃猿預計由隊長林泓育領軍，加上陳鴻文、廖健富等投打好手，皆將列為石垣島遠征行列，有機會對決羅德王牌投手佐佐木朗希，樂天桃猿完整出征陣容將於日後公布；樂天女孩則由林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵及熊霓同行，準備與大家一起為樂天桃猿加油打氣。

「亞洲門戶交流賽」今年回歸，2月11日至12日在日本石垣島登場，由中職樂天桃猿對上日職羅德隊，樂天女孩也將前往交流。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿攜手旅遊電商易飛網及台灣虎航，三方跨界打造「亞洲門戶交流賽」獨家套裝主題遊程，搭乘「台灣虎航×Rakuten Monkeys」彩繪機親臨石垣島觀賽，並享有參加選手簽名會資格，還能與樂天女孩近距離互動、遊戲及合影。

易飛網表示，後疫情時代，國內吹起赴日旅遊熱潮，易飛網採取分眾策略，特別與樂天桃猿及台灣虎航簽約取得獨家代理權，共推主題遊程，正式跨足運動觀光領域，同時善盡企業社會責任，為台日棒球交流盡一份心力。

台灣虎航表示，前年3月與樂天桃猿合作推出彩繪機，創下國籍航空與中華職棒球隊合作的首例，即便當時邊境仍未解封，推出的「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行仍受到廣大球迷及民眾熱烈迴響；而今年隨著跨境旅遊限制解除，再次邀請所有的10號隊友一齊飛往石垣島親臨「亞洲門戶交流賽」賽事現場。