經典賽／荷蘭公布14名參賽球員 波賈茲等9名MLB好手在內

經典賽即將於3月開打，荷蘭媒體昨日先公布14位參賽的球員，其中有9人去年曾上大聯盟，剛與教士簽下11年2.75億美元大約的明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）也在名單內。

荷蘭的內野陣容相當豪華，包括波賈茲、史構普（Jonathan Schoop）、西蒙斯（Andrelton Simmons）及葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）都有大聯盟出賽紀錄。外野則有去年效力教士的普洛法（Jurickson Profar）以及曾在日職單季60轟的巴倫汀（Wladimir Balentien）。

投手向來是荷蘭較弱的一環，在大聯盟累積391次救援成功的簡森（Kenley Jansen）第4度參戰，前統一獅洋投馬帝斯同樣是第4度參賽。陳偉殷金鶯時期前隊友史卓普（Pedro Strop）則是另一亮點，他2013年曾為多明尼加效力。

總教練仍由穆藍斯（Hensley Meulens）擔任，2013、2017年荷蘭皆在他的帶領下闖進4強。投手教練是名人堂成員布萊勒文（Bert Blyleven），板凳教練則是2016年退休的大聯盟名將瓊斯（Andruw Jones）。

荷蘭14人名單如下：