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經典賽／荷蘭公布14名參賽球員 波賈茲等9名MLB好手在內
經典賽即將於3月開打，荷蘭媒體昨日先公布14位參賽的球員，其中有9人去年曾上大聯盟，剛與教士簽下11年2.75億美元大約的明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）也在名單內。
荷蘭的內野陣容相當豪華，包括波賈茲、史構普（Jonathan Schoop）、西蒙斯（Andrelton Simmons）及葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）都有大聯盟出賽紀錄。外野則有去年效力教士的普洛法（Jurickson Profar）以及曾在日職單季60轟的巴倫汀（Wladimir Balentien）。
投手向來是荷蘭較弱的一環，在大聯盟累積391次救援成功的簡森（Kenley Jansen）第4度參戰，前統一獅洋投馬帝斯同樣是第4度參賽。陳偉殷金鶯時期前隊友史卓普（Pedro Strop）則是另一亮點，他2013年曾為多明尼加效力。
總教練仍由穆藍斯（Hensley Meulens）擔任，2013、2017年荷蘭皆在他的帶領下闖進4強。投手教練是名人堂成員布萊勒文（Bert Blyleven），板凳教練則是2016年退休的大聯盟名將瓊斯（Andruw Jones）。
荷蘭14人名單如下：
內野手：波賈茲（教士）、史構普（老虎）、西蒙斯（去年效力小熊）、葛瑞格里歐斯（去年效力費城人）
外野手：普洛法（去年效力教士）、巴倫汀（墨西哥聯盟、多明尼加冬盟）、Richie Palacios（守護者）、Joshua Palacios（去年效力國民）
捕手：Chadwick Tromp（勇士）
投手：簡森（紅襪）、史卓普（多明尼加冬盟）、馬帝斯（荷蘭職棒）、Lars Huijer（荷蘭職棒）
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