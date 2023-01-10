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中職／洪總991或992勝之謎 關鍵出在2021年3月那一天

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洪一中。本報資料照片
洪一中。本報資料照片

「洪總」洪一中生涯勝場是991或992勝，中職記錄系統、棒球維基百科不同調，這一勝之差就出在2021年3月24日之戰，洪一中因發燒請假，由郭建霖代掌兵符拿下勝場。

台灣棒壇距離千勝最近的總教練即將重出江湖，洪一中可望接下台鋼雄鷹隊兵符，作為這支新軍第一個職棒賽季的總指揮；雄鷹今年將打二軍，明年才會升上一軍，洪一中的勝場數要到那時才能開始重新啟動，挑戰千勝里程碑。

根據中職官方紀錄系統，洪一中在Lamigo桃猿（含La New熊隊）執教拿下884勝，來到富邦悍將隊後則是107勝，合計991勝；然而棒球維基顯示992勝，曾在網路上引起球迷討論，洪總到底是991或992勝。

這一勝之差究竟出在哪裡？悍將在2020、21年賽季都是54勝，而時間推回到2021年3月24日、這天是個星期三，悍將以5：3擊敗中信兄弟隊之戰，洪一中因發燒請假，由郭建霖代掌兵符，這一勝屬於郭建霖，因此洪總在悍將時期為107勝，目前累積為991勝無誤。

洪一中 中職 棒球

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