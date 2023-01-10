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中職／悍將12日開訓 高國輝簽約剩細節、林益全薪情還在糾結

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊高國輝。本報資料照片
富邦悍將隊高國輝。本報資料照片

富邦悍將隊12日展開第一階段春訓，高國輝的合約僅管尚未完成，但已到收尾階段，領隊林華韋表示，雙方議約僅剩文字上的細節修正，高國輝確定將會出席，林益全則是先不會出現在悍將陣營。

悍將12日在稻江棒球場展開第一階段春訓，理論上全員到齊，僅少數請假，包括投手教練郭勇志，將待學期結束後再向球隊報到，預計在1月中、稍晚幾天加入春訓。

高國輝也會在12日就出現在春訓行列，球隊原本規畫他轉教練，季後未放在60人名單內，但他希望延續選手生涯，悍將評估後同意讓他繼續擔任選手，雙方議約一直都朝樂觀的方向進展。

林華韋今天表示，與高國輝的合約洽談只剩最後文字上的細節修正，他將會如期參與春訓，與林益全的洽談則是還在比較初步的階段，因此第一階段春訓還不會出席。

林益全在市場上待價而沽，悍將有意簽回，但可以預料的是去年月薪70萬的他，將面臨荷包縮水，被砍價超過一半；統一獅隊也已向林益全的經紀公司表達，希望如果有機會，或許可以談談看。

林益全 高國輝 林華韋

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