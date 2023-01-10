經典賽／上屆陣容已有8人高掛球鞋 中華隊換血陣容有新風貌

WBC世界棒球經典賽開打在即，上屆經典賽已經是6年前，攤開2017年中華隊的26人名單中，已經有8人高掛球鞋，中華隊陣容勢必展現出全新風貌。

投手部分，林晨樺、蔡明晉、倪福德、黃勝雄都已經不在職棒場上。野手方面，兩位捕手鄭達鴻、林琨笙分別於2017年退役及去年轉職球探，另外林志祥、張正偉現今也已結束職棒生涯。

中華隊30人名單將於13日公佈，回顧目前已先預告在集訓名單的旅外選手，僅有宋家豪有經典賽經驗，張奕、王柏融是2019年的12強棒球賽陣容，林子偉、張育成則是2019年亞錦賽的冠軍班底。

因受到疫情影響，四年一度的經典賽，睽違六年後再次開打，各國紛紛招兵買馬組成最強國家隊，除了中華隊可能大換血外，日本隊上屆已已有5位選手遭戰力外、2位選手引退。古巴則是開放大聯盟球員參賽。不過韓國公布30人名單後，則因為老將過多引發批評聲浪。

中華隊與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬同屬小組A，將在3月8日於洲際球場展開預賽。