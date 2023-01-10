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棒球／新竹球場挖出廢棄物 美媒也關注；不常見但美國發生過

聯合新聞網／ 綜合報導
MLB場務組顧問庫克（Murray Cook）會勘新竹棒球場卻挖出廢棄磚頭。圖截自／高虹安臉書
MLB場務組顧問庫克（Murray Cook）會勘新竹棒球場卻挖出廢棄磚頭。圖截自／高虹安臉書

新竹棒球場砸下12億整修，卻問題一堆導致數名球員受傷，開打一場比賽後緊急關閉整修。近期因WBC世界棒球經典賽開打在即，新竹棒球場希望能作為熱身賽場地，沒想到場勘後仍挖出廢磚與電線，引發美媒關注。

新竹市長高虹安（中）日前揭露新竹棒球場挖到廢棄電線，疑似施工有問題。 圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安（中）日前揭露新竹棒球場挖到廢棄電線，疑似施工有問題。 圖／新竹市政府提供

美媒《Ballpark Digest》報導引用新竹市長高虹安貼文，指出MLB場務組顧問庫克（Murray Cook）來台勘察新竹棒球場，缺發現草皮不均勻、紅土草皮養護等問題，實際開水35分鐘測試後，紅土也無法順利排水，甚至還在淺層土壤發現磚頭。

日前高虹安再次前往新竹棒球場勘察，卻又在深度不到15公分處，陸續發現大於3公分的磚頭、石頭與廢棄電線等廢棄物。種種問題下只能宣布新竹棒球場放棄此次作為WBC熱身賽場地的機會。

《Ballpark Digest》在文末表示「雖然這不常見，但在美國也發生過類似事件」，文中指出巴爾的摩金鶯進行春訓的艾德史密斯球場，在翻新後也出現鐵桶等工業碎片。即便如此，此次新竹棒球場一事鬧上美國新聞版面，可真是另類的「揚名國際」。

高虹安 新竹棒球場

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