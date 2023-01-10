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中職／富邦悍將7教練 來自猿隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
富邦悍將隊公布教練團，蔡建偉擔任二軍打擊教練。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊公布教練團，蔡建偉擔任二軍打擊教練。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒富邦悍將隊昨天亮牌完整教練團布局，確定由蔡建偉擔任二軍打擊教練，一、二軍共有7名教練有樂天桃猿隊背景；猿隊今年也吸收3名上季還在悍將陣中的教練，兩隊在新球季「換牌」較勁。

悍將去年戰績在全聯盟墊底，季後進行教練團改組，5人未獲續約、2人跳槽，經尋才，一軍投手教練由郭勇志回鍋，與外籍教練羅曼負責投手部門，內野教練則從二軍升上施金典。

新任二軍打擊教練蔡建偉、體能教練杜正文都曾為猿隊效力，加上一軍外野教練詹智堯、捕手教練劉家豪、二軍總教練陳金鋒、首席教練郭建霖、捕手教練黃浩然，與延攬3悍將的猿隊教練團形成大搬風，成為新球季另類看點。

悍將資深捕手林琨笙確定轉職，新球季任二軍助理守備教練兼球探，12年職棒選手生涯畫下句點。

統一獅隊季外補強對症下藥，U23世界盃中華隊捕手、21歲的張聖豪連續2年都被中信兄弟隊放在60人名單外，母隊雖有意簽回，但獅隊有捕手需求而出手，張聖豪考慮出賽空間後決定換隊，也是陳鴻文從悍將轉戰猿隊後，各隊60人名單外第2位轉隊選手。

獅隊領隊蘇泰安證實雙方已達共識，兄弟也發聲明，張聖豪考量未來發展決定轉隊，球團給予祝福。張聖豪為2019年選秀兄弟第4指名，不曾在一軍出賽，由於兄弟重用洋捕福來喜，可以預期更難有上一軍的空間。

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