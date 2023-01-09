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大專聯賽／威總「每日一句」延續多年 台體大拚進4強

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
邱志鵬先發8局無失分奪勝，幫助台體大晉級4強。圖／大專院校體育總會提供
邱志鵬先發8局無失分奪勝，幫助台體大晉級4強。圖／大專院校體育總會提供

UBL大專棒球聯賽公開男一級複賽今天進行最後兩戰，台灣體大投手邱志鵬先發8局無失分，以2：1擊敗嘉義大學，不但搶下4強門票，也讓文化大學一起晉級，台東大學確定遭到淘汰。

本屆賽事已有南華大學、台體大、文化進入4強，最後一席將由國立體大、嘉義大學競爭。

邱志鵬過去兩場比賽都投不滿5局、合計失9分，今天用105球完成8局任務，只被揮出5支安打，送出7次三振，台體大總教練林宗毅給予滿分評價，他說：「在那麼疲勞狀態下，還有這麼好的意志力撐著，讓球隊能夠晉級，值得嘉獎。」

邱志鵬去年在梅花旗拿下MVP，不過梅花旗只打7局，這次盃賽要打9局，也讓教練團一開始比較擔心，林宗毅說：「畢竟他的體型比較胖一點，不過狀況沒什麼不一樣，也期待他能一直進步，希望越來越好。」

林宗毅認為，邱志鵬預賽時在台東、高雄固定先發，也吃下許多局數、投球數，複賽一開始比較疲勞一點，近期給他充分休息，加上天氣轉涼，都是投球回穩的關鍵。

邱志鵬談到今天與過去兩場比賽的差異，認為狀況差不多，但前兩場投球位置偏高，變化球丟不進好球帶，讓打者很好攻擊，今天變化球有角度，直球的低角度也有投出來。

他說：「充分休息真的有差，對手的疲勞度也有差。」

台體大延續陳威成教練的帶隊方式，讓球員每天派人說「每日一句」勉勵全隊的話，林宗毅說：「這最早是2011年威總帶過來的，那年中華隊教練都會延續這個方式。」這次台體大從預賽開始執行，也希望球員不要喚起上屆複賽連敗記憶，今天由邱志鵬、朱瑋淇帶頭說話，朱瑋淇貢獻3支安打，並且敲下勝利打點。

「雖然你不能預知人生的大戲何起何落，但你可以決定演出的方式。」這是邱志鵬帶給球隊的話，希望隊友不管輸贏，能不能晉級，都要全力以赴拿下這場比賽。

今天關鍵比賽先發勝，邱志鵬笑說：「沒壓力是騙人的，但我的抗壓性還行。」他也很感謝隊友的守備幫忙，在場上也不斷給他鼓勵，告訴他「你可以做到」。

台體大拿下第二張4強門票，全隊笑很開心。圖／大專院校體育總會提供
台體大拿下第二張4強門票，全隊笑很開心。圖／大專院校體育總會提供
台體大打者朱瑋淇單場3安猛打。圖／大專院校體育總會提供
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梅花旗 中華隊

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