大專聯賽／邱志鵬8局無失分 台體帶文化同晉4強

大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天複賽與嘉義大學交手，台體邱志鵬8局無失分優質先發，朱瑋淇單場3安，率隊以2比1拿下關鍵勝利，取得4強門票，也帶著文化大學一同晉級。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽最後一日賽程，台灣體大今天與嘉義大學交手，台體大投手邱志鵬先發展現壓制力，總計用105球投8局，被敲出5支安打，投出7次三振、1次保送，無失分，拿下勝投。

台體大4局靠著接連安打、朱瑋淇關鍵安打先馳得點，8局再靠著失誤、故意四壞保送，楊閔貽安打替球隊多添1分保險分。

嘉義大學前8局打線受制沒能拿下分數，9局抓準換投時機搶分，靠著保送、安打、滾地球追回1分，追分不及吞敗，想要晉級4強需要看別人臉色，若晚場比賽文化大學擊敗國立體大，嘉大就可以取得4強門票。

南華大學昨天搶下複賽第5勝、成為首支晉級4強的球隊，台體大今天擊敗嘉義大學，也取得4強門票，同時帶著文化大學晉級，賽後文化大學總教練廖敏雄經過台體大總教練林宗毅身邊時，也笑著伸出手跟林宗毅握手說謝謝。

林宗毅表示，上屆比賽球隊複賽止步，今天攸關晉級的比賽，賽前難免感受到球員有點緊張，也有勉勵他們，不要喚起去年不好的記憶，用正面的心態去面對，很開心有好的結果。

先發投手邱志鵬複賽前兩場比賽都沒有投滿5局，今天關鍵比賽8局無失分好投搶勝，也拿下單場MVP，朱瑋淇單場敲3安貢獻1分打點，打擊表現最亮眼。

邱志鵬分享「心靈雞湯」 大專聯賽好投率台體晉4強

大專棒球聯賽（公開一級）台體重返4強，台體安排球員每日講「心靈雞湯」，今天輪到邱志鵬，不僅分享好文，還投出8局無失分優質先發率隊搶勝，他期盼投出好表現讓一路帶過自己的教練看。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台灣體大今天與嘉義大學交手，台體投手邱志鵬總計用105球投8局，被敲出5支安打，投出7次三振、1次保送，無失分，率隊以2比1拿勝、晉級4強，也拿下單場MVP。

台體總教練林宗毅給邱志鵬表現打100分，林宗毅表示，在疲勞的狀況下他可以撐住，幫助球隊晉級，這很值得嘉獎，今天天氣也比較涼爽，讓他丟起來比較輕鬆。

邱志鵬複賽前兩場比賽都投不滿5局，今天8局無失分好投，他表示，狀況其實差不多，但今天位置有投出來，變化球、直球低角度的位置都可以丟到位，是跟前兩場比賽比較不同的地方，前兩場可能進壘位置會偏高，變化球也丟不進好球帶，讓打者比較好掌握。

林宗毅透露，球隊從台東預賽階段開始，就有安排球員每日分享「心靈雞湯」，今天排到的2人剛好是投手邱志鵬和打者朱瑋淇，兩人今天都有好表現，而這個傳統是過去2011年世界盃棒球錦標賽擔任台灣隊教練團，從「威總」陳威成那邊學來的帶隊方法。

邱志鵬今天分享的心靈雞湯是「雖然你不能預知人生的大戲何起何落，但你可以決定演出的方式」，他解釋不管今天比賽是輸是贏、是否能晉4強，都要全力拿下這場比賽。

扛起關鍵比賽先發，邱志鵬表示，沒有壓力是騙人的，但對自己的抗壓有信心，也感謝隊友守備幫忙。

今天比賽結束後，中職富邦悍將隊剛好宣布網羅台體大教練郭勇志擔任投手教練，邱志鵬表示，知道郭勇志教練要離隊很不捨，也希望能夠投出好表現，讓一路帶過自己的教練們看。