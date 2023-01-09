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中職／林琨笙接助理守備教練兼球探 看大專聯賽先熟悉

中央社／ 台中9日電
林琨笙。圖／富邦悍將隊提供
林琨笙。圖／富邦悍將隊提供

中職富邦悍將隊今天公布教練團異動，林琨笙卸下球員身分，擔任二軍助理守備教練兼任球探。林琨笙近日都有到場看大專聯賽，他也直言再好的選手都會面臨退休，一切都是學習。

35歲的林琨笙確定結束球員生涯，接下悍將隊二軍助理守備教練兼任球探，他近日都在台中台體大棒球場看大專棒球聯賽（公開一級）賽事。

林琨笙受訪表示，從去年12月底就有陸續在談，無論是助理守備教練還是球探，都需要學習。

林琨笙坦言，目前身體沒有什麼問題，35歲退下來雖然比預期早，但再好的球員都會面臨退休的一天，35歲也不知道能再打多久，每天距離退休更接近，提早退下來或許不是壞事，人生就是這樣。

林琨笙表示，接到公司賦予新任務後，就有慢慢在了解，看一些相關資料，也有先從最熟悉的比賽下手、開始觀察，以前休賽季就會到台體大練球，最近也都在看大專聯賽，看職業比賽和業餘比賽不一樣，當選手觀察的東西和球探要看的東西也不一樣。

林琨笙提到，助理守備教練和球探都是新身分，什麼都要學、什麼都要看，這段時間也有多請教一些人，球探看球員還需要看身體素質、未來發展之類的，球探紀錄的東西也需要學習，接下新的任務沒有好與壞，一切都是學習。

林琨笙 棒球 富邦悍將

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