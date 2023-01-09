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中職／郭勇志點頭接富邦悍將投手教練 林華韋開口是關鍵

中央社／ 台中9日電
郭勇志教練。 圖／富邦提供
郭勇志教練。 圖／富邦提供

中職富邦悍將隊今天公布由郭勇志接任一軍投手教練，郭勇志剛帶著台體大棒球隊打入大專聯賽4強，他賽後受訪坦言，悍將教練職務邀約深思很久，最後決定接下，最大原因是領隊林華韋開口。

中華職棒富邦悍將隊今天公布教練團異動，投手教練除了外籍的教練羅曼外，新聘郭勇志擔任投手教練。郭勇志今天帶台灣體大棒球隊在大專棒球聯賽（公開一級）複賽擊敗嘉義大學、晉級4強。

郭勇志今天賽後受訪表示，身為林華韋的子弟兵，接到校長親自邀約，當然也有一段深思，但還是想要幫助他，希望可以讓悍將隊變得更好。

郭勇志提到，大家都知道目前悍將的問題是戰績，自己離開職業也一陣子了，要再回到職業環境當然會緊張，個人力量雖然小，但最重要的是能幫助球隊讓戰績提升，讓球隊越來越好，「希望今年會有不一樣的富邦悍將。」

郭勇志表示，目前向悍將隊報到的時間還要跟球團討論一下，會先帶著台體大棒球隊完成大專棒球聯賽決賽賽事，希望最後會有一個好的結果，當然會很捨不得這批球員，基層的球員很單純，但既然已經做出決定，就不要膽怯面對挑戰。

棒球 富邦悍將 林華韋

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