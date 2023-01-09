中職／悍將教練找齊了！ 林琨笙擔任二軍教練兼球探

富邦悍將隊去年季後教練團大幅異動，5人不續約、2人跳槽，各項職缺已經找好人馬，今天宣布全新教練團陣容。一軍總教練由丘昌榮擔任，二軍由總教練陳金鋒領軍，新教練團成員除已公布之外籍教練垣內哲也、酒井光次郎外，本土教練加入一軍投手教練郭勇志、二軍打擊教練蔡建偉、二軍體能教練杜正文。

投手教練郭勇志球員時期為興農牛隊成員，2017年曾加入悍將擔任二軍總教練、投手教練等職務，2019年加入成棒甲組富邦公牛隊教練團，近期則擔任U23中華隊教練、世界盃五人制棒球中華隊總教練，幫助中華隊奪得佳績，執教經歷豐富，今年球季郭勇志教練重新回到悍將陣中，將在1月中旬學期結束後報到，新球季將在一軍與外籍教練羅曼一同指導悍將投手。

新進教練團成員部分，包括擁有7年打擊教練資歷的蔡建偉，將擔任悍將二軍打擊教練，有13年體能教練經驗的杜正文教練加入悍將，與二軍助理體能教練黃柏揚共同負責二軍體能訓練相關規畫。

教練團職務異動部分，原二軍內野守備教練施金典本季擔任一軍內野守備教練，今年卸下球員身份的林琨笙，則將擔任二軍助理守備教練一職並兼任球探。富邦悍將於1月12日展開第一階段春訓，全新出發備戰新球季。

富邦悍將2023教練團成員

【一軍教練團】

總教練 丘昌榮

首席教練 黃泰龍

打擊教練 垣內哲也

投手教練 郭勇志、羅曼

捕手教練 劉家豪

內野教練 施金典

外野教練 詹智堯

體能教練 陳柏穎、林屹洲

【二軍教練團】

總教練 陳金鋒

首席教練 郭建霖

打擊教練 蔡建偉

投手教練 酒井光次郎、許文錚

捕手教練 黃浩然

外野教練 徐育澄

助理守備教練 林琨笙

體能教練 杜正文