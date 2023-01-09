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中職／考慮未來發展 捕手張聖豪揮別兄弟、轉戰獅隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張聖豪新球季轉戰統一獅隊，告別中信兄弟隊。本報資料照片
張聖豪新球季轉戰統一獅隊，告別中信兄弟隊。本報資料照片

U23世界盃中華隊捕手張聖豪脫下中信兄弟隊戰袍，新球季將轉戰統一獅隊，成為本年度60人名單外選手轉隊第二人，換個舞台另覓發展空間。

張聖豪連續兩年都被兄弟放在60人名單之外，母隊雖有意簽回，但獅隊有捕手需求而出手，張聖豪也在考慮出賽空間後決定換支球隊，領隊蘇泰安證實雙方已經達成共識。

兄弟球團也發表聲明，「去年底未列於中信兄弟60人契約保留名單內之張聖豪選手，個人考量其未來發展，將轉隊至統一7-ELEVEn獅，中信兄弟球團給予祝福，也謝謝張聖豪在中信兄弟時期的努力與付出。」此外，兄弟與劉貴元、黃弘毅及黃鈞麟陸續談約中。

張聖豪為2019年選秀兄弟第4指名，還不曾於一軍出賽過，在兄弟重用洋捕福來喜的狀況之下，可以預期更難有上一軍的空間。

本年度的60人名單外選手，目前有陳鴻文轉戰樂天桃猿隊、張聖豪改披獅隊戰袍，前富邦悍將隊內野手許宸銘則是獲得獅隊邀請隨隊測試，尋求延續職棒生涯；獅隊也已向林益全的經紀公司表達意願，希望如果有機會，或許可以談談看。

中信兄弟 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅

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