中職／有情有義！猛威爾傷癒牛棚 獅隊聯繫基於關心

統一獅隊近期與「大碗」猛威爾接上線，但並非為了延攬，而是他經歷一整年的復健後終於開始牛棚，獅隊也很關心他現在的狀況，領隊蘇泰安表示，猛威爾確實不在目前洋投計畫中，聯繫是關心的成分比較高。

猛威爾效力獅隊兩季，為2020年總冠軍班底，也在2021年4月2日投出無安打比賽，個性大方又敢秀，頗受獅迷歡迎，也與團隊相處融洽，但由於傷勢問題，去年都在復健，整季未在任何聯盟有出賽成績。

猛威爾近日在個人Youtube頻道貼出牛棚影片，宣告傷癒復出，也傳了影片給獅隊。蘇泰安透露，「猛威爾和隊友、教練相處融洽，一直都很關心統一獅，彼此都有保持聯繫，有牛棚也有主動分享給我們。」

蘇泰安表示，猛威爾去年整年都在復健，「好不容易在前幾天正式牛棚，我們也是很關心他的恢復狀況，但聯繫是關心的成分更多。」猛威爾一年未出賽，目前談延攬還太早，蘇泰安坦言他不在洋投考慮名單之中，之後若開始有出賽再來看看。

獅隊已經完成3位洋投簽約，都是去年就在陣中的布雷克、羅昂、克維斯，4號洋投目前有2人評估中，都是沒有中職資歷的新面孔。