聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／有情有義！猛威爾傷癒牛棚 獅隊聯繫基於關心
統一獅隊近期與「大碗」猛威爾接上線，但並非為了延攬，而是他經歷一整年的復健後終於開始牛棚，獅隊也很關心他現在的狀況，領隊蘇泰安表示，猛威爾確實不在目前洋投計畫中，聯繫是關心的成分比較高。
猛威爾效力獅隊兩季，為2020年總冠軍班底，也在2021年4月2日投出無安打比賽，個性大方又敢秀，頗受獅迷歡迎，也與團隊相處融洽，但由於傷勢問題，去年都在復健，整季未在任何聯盟有出賽成績。
猛威爾近日在個人Youtube頻道貼出牛棚影片，宣告傷癒復出，也傳了影片給獅隊。蘇泰安透露，「猛威爾和隊友、教練相處融洽，一直都很關心統一獅，彼此都有保持聯繫，有牛棚也有主動分享給我們。」
蘇泰安表示，猛威爾去年整年都在復健，「好不容易在前幾天正式牛棚，我們也是很關心他的恢復狀況，但聯繫是關心的成分更多。」猛威爾一年未出賽，目前談延攬還太早，蘇泰安坦言他不在洋投考慮名單之中，之後若開始有出賽再來看看。
獅隊已經完成3位洋投簽約，都是去年就在陣中的布雷克、羅昂、克維斯，4號洋投目前有2人評估中，都是沒有中職資歷的新面孔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言