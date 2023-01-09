經典賽／「古巴飛彈」傳出傷情 冬盟賽季報銷來台參賽有變數
世界棒球經典賽將在三月開打，不過古巴近日卻傳出壞消息，昔日大聯盟百轟重砲「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）多明尼加打冬季聯盟右腳受傷，剩下的賽季直接報銷，原本有入選古巴50人名單的他，參賽情況恐不樂觀。
塞佩達斯目前在多明尼加打冬季聯盟，效力於老鷹隊（Aguilas Cibaenas），近日傳出右腳傷情，剩下的賽季直接報銷。老鷹總管也出面證實，已經完成了本季和塞佩達斯的合作。
塞佩達斯2020年受疫情影響離開大都會，生涯在大聯盟共出賽834場，敲出870支安打，其中包含165轟，打擊率2成73。本季他在多明尼加冬盟出賽18場，敲出4轟，打擊率1成88。
古巴今年首度開放大聯盟球員參賽，日前公佈了50人名單共有10名美職體系的選手入列。古巴與台灣、荷蘭、義大利、巴拿馬同屬小組A，將在3月8日於洲際球場展開預賽。
Yoenis Céspedes no regresará con las Águilas Cibaeñas en lo que resta de temporada invernal, informó el GM Angel Ovalles.— Francys Romero (@francysromeroFR) January 8, 2023
“La Potencia” se resintió nuevamente de una lesión en su pierna derecha y no se recuperará en tiempo. pic.twitter.com/2208Kjm7Q9
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