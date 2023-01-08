快訊

萬那杜外海地震規模7.0 引發海嘯警報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大專聯賽／吳家凱無四死球完投勝 南華晉4強

中央社／ 台中8日電
吳家凱。 報系資料照
吳家凱。 報系資料照

大專棒球聯賽（公開一級）南華大學今天與美和科大交手，南華吳家凱完投9局失1分，捕手邱亭堯超前安，以4比1拿下複賽第5勝，繼107學年度後再闖4強，成為第一支確定晉級4強的球隊。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽南華大學今天與美和科大交手，南華3局上靠著劉子杰安打先馳得點，美和科大5局下靠著林昱諺安打、扳平比數。

南華大學7局攻勢再起，邱亭堯適時安打送回球隊超前分，陳嘉翔補上安打替球隊多添1分保險分。南華9局上再靠著接連安打、滾地球跑回團隊第4分，順利拿下比賽勝利。

南華左投吳家凱展現壓制力，今天先發用107球完投9局，僅被敲出6支安打，投出9次三振、無四死球，失掉1分責失分，好投壓制幫助球隊搶下關鍵勝利，也獲選單場MVP。

大一的吳家凱投出生涯首場完投勝，他直言很意外、沒有在預設的目標中，他也感謝從高中就一路同隊的學長捕手邱亭堯引導，兩人相差一屆，從大同高中、南華大學都當隊友。吳家凱表示，今天配球上照著邱亭堯的想法，邱亭堯今天也打回超前分，「我認為今天他也是MVP」。

邱亭堯目前大二，總教練蔡仲南表示，邱亭堯本來就是能力不錯的捕手，只是經驗不足，在關鍵時刻還是需要不斷地提醒他，跟他說合適的配球策略。

今天比賽前半段一度僵持不下，南華7局找到突破口，蔡仲南提到，美和今天先發投手李家明有球速也有控球，還搭配不錯的滑球和曲球，讓打者不好掌握，後半段觀察到對方投手疲累了，急著搶好球數，使用比較多的打跑戰術破壞對方節奏，也收到不錯的效果。

南華大學預賽一度吞下6連敗，後來以第8名成績晉級複賽，沒想到卻成為第一支晉級4強的球隊，蔡仲南表示，此批球員跟前一次打入4強的陣容差很多，經過換血，比較多年輕、經驗不足夠的球員，可以一路闖進4強也要謝謝佛光山師父的引導，「佛教和運動結合，幫助球員心情更安定。」

棒球 球速

延伸閱讀

大專聯賽／游騰堯連兩戰當MVP 台東大學複賽4勝保生機

中職／「進階數據很可怕」 林智勝月薪漲破30萬因為他值得

棒球／隊友傳落淚影片安慰 大專聯賽游騰堯勝投拿MVP

棒球／滾地球型盧冠宇增信心 大專聯賽複賽好投搶勝

相關新聞

大專聯賽／吳家凱無四死球完投勝 南華晉4強

大專棒球聯賽（公開一級）南華大學今天與美和科大交手，南華吳家凱完投9局失1分，捕手邱亭堯超前安，以4比1拿下複賽第5勝，...

經典賽／具列管身分 林子偉ALL IN給中華隊

目前在澳職的旅外棒球好手林子偉今天明確表態要打世界棒球經典賽，不過他早就有意願參加，日前台灣隊總教練林岳平也提過林子偉有...

大專聯賽／游騰堯連兩戰當MVP 台東大學複賽4勝保生機

大專棒球聯賽複賽台東大學游騰堯今天關鍵時刻跳出來，後援3.2局無失分、率隊以2比1擊敗輔仁大學，東大複賽從1勝3敗到4勝...

經典賽／六度韓職全壘打王參戰 老將朴炳鎬最後機會雪恥

韓職全壘打王朴炳鎬先前因傷勢所困，沒有被選入WBC韓國隊50人名單，不過近日傷勢恢復比預期好，因此進入到30人名單中，將會代表韓國出戰經典賽。近期受訪時他也坦言，「感到很多責任與壓力」。 36歲

經典賽／韓火球男「小大谷」郭彬參戰 期待與打者翔平對決

WBC世界棒球經典賽即將於三月登場，南韓的30人名單中，來自斗山熊的火球男郭彬，高中時期能投能打被譽為「小大谷翔平」，如今他期待有機會在經典賽場上和偶像大谷翔平一決高下。 此次他入選南韓國家隊備

中職／「進階數據很可怕」 林智勝月薪漲破30萬因為他值得

味全龍隊談薪進度目前以林智勝最快，複數年合約、月薪30萬以上都是確定，對於給予這位老將薪資數字上的肯定，領隊丁仲緯直言他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。