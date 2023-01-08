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大專聯賽／游騰堯連兩戰當MVP 台東大學複賽4勝保生機

中央社／ 台中8日電
111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台東大學游騰堯（圖）8日後援3.2局無失分，率隊以2比1擊敗輔仁大學，東大複賽從1勝3敗到4勝3敗、保住晉級生機，游騰堯連兩戰當MVP。 中央社
111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台東大學游騰堯（圖）8日後援3.2局無失分，率隊以2比1擊敗輔仁大學，東大複賽從1勝3敗到4勝3敗、保住晉級生機，游騰堯連兩戰當MVP。 中央社

大專棒球聯賽複賽台東大學游騰堯今天關鍵時刻跳出來，後援3.2局無失分、率隊以2比1擊敗輔仁大學，東大複賽從1勝3敗到4勝3敗、保住晉級生機，游騰堯連兩戰當MVP。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台東大學複賽前半段打得不順，首戰吞敗，接著擊敗美和科大拿下複賽首勝，又連吞2敗，台東大學4日擊敗文化大學、昨天擊敗台灣體大，今天複賽最後一戰與輔仁大學交手攸關晉級。

台東大學今天2局下靠著保送、滾地球、鍾國華安打幫助球隊先馳得點，輔大3局上追回1分，兩隊6局打完1比1僵持不下，東大7局下靠著鍾少華安打、短打推進、失誤跑回致勝分。

台東大學游騰堯昨天關鍵比賽後援勝投、拿下MVP，今天再登板，總計用42球投3.2局僅被敲出2支安打，投出4次三振、無失分，再度當功臣，幫助球隊拿下勝利、連兩戰勝投，也連兩天拿下MVP。

東大總教練王信民表示，知道這場比賽很重要，輸了就完全沒有機會晉級4強，贏了還有一些機會，可能也是因為這樣，球員們比賽前半段表現有點綁手綁腳，如果有機會晉級4強，還是相信球員們的表現，「我們仍然大有可為」。

游騰堯連兩戰登板後援，投球局數都不算少，昨天後援投3.1局無失分，今天投3.2局無失分，是球隊搶勝功臣。游騰堯表示，今天投到第7局有點沒力，也算是投得跌跌撞撞，配球策略是投邊邊角角，讓打者打不好、節省用球數，不要浪費體力。

身為大四學長，去年又有U23世界盃棒球賽洗禮，游騰堯表示，打國際賽算是見過世面，也比較不容易緊張。游騰堯也提到，球隊複賽從1勝3敗到4勝3敗，大家都很努力，很想要贏下比賽。

大專棒球聯賽東大保晉級生機 教頭點3投手是關鍵

大專棒球聯賽（公開一級）上屆亞軍台東大學此次複賽跌跌撞撞，今天擊敗輔大、拿下複賽第4勝保晉級生機，大四投手陽邯杰、游騰堯負擔吃重，大一投手陳子昕適時挺身而出也是關鍵。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台東大學複賽前4戰打完1勝3敗、沒有退路，接著依序擊敗文化大學、台灣體大，今天靠著游騰堯後援3.2局無失分、好投壓制，率隊以2比1擊敗輔仁大學，拿下複賽第4勝、保住晉級4強的機會。

游騰堯此次大專棒球聯賽出賽頻率高，昨天後援登板投3.1局拿下勝投，今天關鍵時刻還是讓他登板，總教練王信民表示，今天比賽很關鍵，球隊中最穩定的投手還是他，需要有人跳出來，「這次比賽也很辛苦游騰堯」。

除了游騰堯外，王信民也點名另外一名大四投手陽邯杰表現是關鍵也很辛苦，投手群戰力比較吃緊的狀況下，只能靠兩名大四投手把關，另外大一投手陳子昕表現也很不錯。

游騰堯今天後援登板，是複賽第6場出賽，6場出賽都是後援，戰績2勝2敗1次救援成功，他表示，雖然會疲勞，但是大學最後一年了，不想要留下遺憾。

陽邯杰近兩戰也有中繼登板，今天中繼投3局無失分，也是複賽第6場登板，戰績2勝。陽邯杰直球最快球速約在146公里，此次比賽也有被測到一顆149公里的速球，還有不錯的卡特球，加上之前有入選U23世界盃培訓隊磨練更成熟。

游騰堯是去年U23世界盃棒球賽國手，有了國際賽磨練更沉著冷靜，他表示，可以站上場替球隊貢獻就很開心，也感謝陽邯杰幫忙減少了投手群的負擔。游騰堯也稱讚大一學弟陳子昕表現很好，剛升上大學就可以銜接很好，相信未來能發展得不錯。

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