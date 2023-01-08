經典賽／六度韓職全壘打王參戰 老將朴炳鎬最後機會雪恥

韓職全壘打王朴炳鎬先前因傷勢所困，沒有被選入WBC韓國隊50人名單，不過近日傷勢恢復比預期好，因此進入到30人名單中，將會代表韓國出戰經典賽。近期受訪時他也坦言，「感到很多責任與壓力」。

36歲的朴炳鎬曾六度拿下韓職全壘打王，是當之無愧的「國民重砲」，但是他在國際賽總是「手軟」，在2019年12強時，扛下第四棒，卻只有1成79的打擊率，在跟日本的冠軍戰也毫無貢獻，被視為是韓國輸球的戰犯。

朴炳鎬近期受訪表示，12強是一段很艱難的回憶，更直言現實往往不如電影一般美好：「如果一個重砲在國際比賽中打出全壘打，他就會成為英雄，但如果他沒有打出，他就會成為叛徒。」

此次經典賽將會是朴炳鎬最後一次披上國家隊戰袍，當他得知入選經典賽時，心情相當複雜，「很開心且興奮，但也感受到了許多的責任與壓力。」此次經典賽他也會更加努力，並且知道自己「該扮演怎樣的角色。」

原本朴炳鎬腳踝的傷勢要開刀，不過後來再次評估後情況有好轉，因此被選入30人名單中。目前朴炳鎬每天都在持續訓練，他也透露目前擊球是沒問題的，不過跑動和守備就還要再觀察，最後也希望這次的經典賽能夠一掃過去國際賽陰霾，留下一個美好回憶。