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經典賽／韓火球男「小大谷」郭彬參戰 期待與打者翔平對決

聯合新聞網／ 綜合報導
斗山熊火球男郭彬。截圖自Instagram/gwakbeen_
斗山熊火球男郭彬。截圖自Instagram/gwakbeen_

WBC世界棒球經典賽即將於三月登場，南韓的30人名單中，來自斗山熊的火球男郭彬，高中時期能投能打被譽為「小大谷翔平」，如今他期待有機會在經典賽場上和偶像大谷翔平一決高下。

此次他入選南韓國家隊備受期待，斗山熊監督金泰亨更直接讚，「是僅次於安佑鎮第二好的先發投手」。他本人則說，「WBC是棒球選手最大的舞台，能和前輩們一起參加比賽，是我一生值得驕傲的事情。」對於有機會能絕對到大谷翔平表示，「被打全壘打也沒關係，我想和我的偶像大谷翔平對戰。」

23歲的郭彬在高中時期就小有名氣，因為投打二刀流，所以在南韓高中界有「小大谷翔平」的美名。2017年時，以狀元之姿加盟韓職斗山熊，但進入職棒後卻因肘部傷勢所擾，報銷多個賽季，回賽場後也起伏不定，直到去年下半季才投出應有的身手。

2022賽季郭彬先發出賽27場，主投147.2局，拿下8勝9敗、防禦率3.78，其中下半季11場比賽，取得了5勝2負的戰績，自責分率為2.98。他以速球連發聞名，下半場速球平均都有150公里，最快球速來到157公里。

本屆WBC日本、韓國、澳洲、中國、捷克同屬小組B，日韓則會在預賽第二天3月10日於東京巨蛋交鋒。

南韓 日本 澳洲 東京

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