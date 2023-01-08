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中職／「進階數據很可怕」 林智勝漲破30萬因為他值得

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊老將林智勝。本報資料照片
味全龍隊老將林智勝。本報資料照片

味全龍隊談薪進度目前以林智勝最快，複數年合約、月薪30萬以上都是確定，對於給予這位老將薪資數字上的肯定，領隊丁仲緯直言他值得，「該給的還是要給。」

林智勝去年以60人名單外的身分尋覓新東家，龍隊出手延攬，他以3成打擊率敲出104安打、10轟，而去年全聯盟僅5人全壘打達到雙位數，年紀已過40的林智勝，用成績證明自己還很硬朗，將攜生涯299轟，在新的球季跨向300轟里程碑。

林智勝的合約洽談已到幾乎底定，月薪30萬以上，丁仲緯表示，「老實說，我覺得他的進階數據真的很可怕，而且對於我們的貢獻不只技術上，領導和凝聚有目共睹，該給的還是要給，這是對選手的肯定。」

龍隊另一位談薪備受矚目的選手為新人王陳冠偉，龍隊已與他的經紀公司碰過面，但尚未到交換數字階段，目前還無明確進度。

陳冠偉的案例頗為罕見，在拿到新人王的前一年、2021年已出賽25場，繳出防禦率1.80、每局被上壘率（WHIP）0.80的好成績，月薪從10萬調整為15萬，也因出賽門檻未到，去年還保有新人資格，拿下新人王的年度月薪已有15萬，在過去史無前例。

最接近他的月薪數字新人王要屬2002年蔡仲南，初入職棒時月薪就有14萬，而當時興農牛隊採行半季調薪，他在季中先調1.5萬，季末再加1.3萬，從14萬增到16.8萬，放在現今來看當然是難以想像的寒酸調幅。

以近10年新人王來看，最接近陳冠偉月薪者為2015年許基宏的13萬，最終調整為22萬、漲幅69%，此後的新人王月薪都不超過10萬。

林智勝 陳冠偉 許基宏

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