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中職／洋將簽約進度 味全龍、樂天桃猿仍未定

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
味全龍隊洋投布里悍（右）朝複數年合約洽談。圖／本報資料照片
味全龍隊洋投布里悍（右）朝複數年合約洽談。圖／本報資料照片

中華職棒各隊洋將拼圖逐漸到齊。味全龍樂天桃猿隊為僅有尚未有人簽約完成的兩隊，龍隊三大洋投合約可望在近日簽妥，猿隊則以終結者豪勁、新洋投Brandon Waddell合約洽談進度較快。

龍隊新球季回歸正常洋將編制，沒額外紅利，四名額都配置投手，領隊丁仲緯表示，鋼龍、布里悍伍鐸合約剩細節，其中布里悍、伍鐸都是朝複數年合約洽談。

洋投戰力在去年龍隊打出的佳績中功不可沒，而鋼龍的成績在三人之中屬於最穩定的一個，卻未提出複數年合約想法，一般預料是他有籌碼往日、韓職棒尋機會。

猿隊上季救援王豪勁合約已到收尾階段，Waddell去年效力南韓職棒斗山熊隊，季後未獲續約，但被列入戰力保留名單，正好猿隊尋覓左投戰力，議約也到尾聲。

富邦悍將簽回富藍戈、新簽艾普勒。統一獅隊、中信兄弟完成簽約的洋將都是回鍋戰力，兄弟已談妥洋砲福來喜、洋投泰樂，加上有複數年合約的德保拉；獅隊簽回布雷克、羅昂、克維斯。

伍鐸 布里悍 樂天桃猿 富邦悍將 統一獅 中信兄弟 味全龍 布雷克 德保拉

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