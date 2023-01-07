快訊

新竹棒球場缺失爭議不斷 營造商「巨佳」董座終於說話了

國民黨高雄市黨部主委由他接任？ 當事人：3個媽媽都反對

棒球／辛俊昇球速未回巔峰不著急 林衛宣舉莊陳仲敖為例

中央社／ 台中7日電
國立體大陣中一年級投手辛俊昇（圖）先前因傷休息時曾感挫折，如今傷癒復出但速度還不到最好。他7日表示，盼先讓球速回到最好時期，也提到目前變化球和直球掌控度落差大，是最需修正之處。圖／中央社
國立體大陣中一年級投手辛俊昇（圖）先前因傷休息時曾感挫折，如今傷癒復出但速度還不到最好。他7日表示，盼先讓球速回到最好時期，也提到目前變化球和直球掌控度落差大，是最需修正之處。圖／中央社

國體投手辛俊昇高中時期以旅外為目標，高三因傷休息了近7個月也曾感到挫折，傷癒復出速度還沒回到最好，但投手教練林衛宣不著急，以莊陳仲敖和李晨薰為例子，完整訓練能更上一層樓。

國立體大一年級投手辛俊昇在就讀高苑工商時期，因為身材、左投和最快球速147公里的優勢，一直是球探追蹤的焦點，他也以旅外為目標，但高三手肘韌帶撕裂，休息了約7個月，他坦言：「很挫折，一開始心情很不好，但只能想辦法緩解心情，告訴自己傷勢很快就會好。」

辛俊昇手肘的傷勢不需要開刀，但等待復原的時間也不短，過程中也會覺得著急，升上大學後持續訓練，藉由注重小肌肉訓練保護受傷的地方，目前手已經不會有不舒服的感覺。

辛俊昇10月梅花旗大學錦標賽復出，此次大專棒球聯賽（公開一級）賽事有比較多的出賽機會，預賽4場出賽（2場先發），總計投9.2局失掉1分責失分，複賽今天賽前2場出賽（1場先發），總計投5.2局失掉5分（3分責失分），吞下1敗。

辛俊昇目前最快球速約143公里，投手教練林衛宣不著急，長期協助球員肌力體能訓練，完整的訓練週期是一年，他也以近期國體強投莊陳仲敖（現效力美職運動家隊）和李晨薰為例，兩人都經歷過傷勢、完整的訓練，「訓練之後能力變強，就可以更上一層樓。」

國立體大此次參加大專聯賽陣中也有不少受矚目的大一投手，除了辛俊昇外，還有被看好也具有旅外潛力的沙子宸，辛俊昇表示，不會覺得有競爭的壓力，「他是右投、我是左投，每個人有不同的優勢。」

被問起是否還有旅外夢，辛俊昇表示順其自然，可以出國最好，最重要的是手要一直健康，希望先讓球速回到最好的時期，也提到目前變化球和直球的掌控度落差大，是最需要修正的地方。

球速 棒球

延伸閱讀

U23世界盃／餅總看過來！李晨薰術後最好一場 期待WBC

U23世界盃／中華隊復仇墨西哥奪季軍！旅美陳聖平包辦3打點

U23世界盃／莊陳仲敖155公里火球劃過夜空 怒吼洩情緒

U23世界盃／地主中華力拚留下冠軍 賽程、戰績一覽表

相關新聞

中職／雄鷹與洪總聊得很愉快 創隊首位總仔最快春節前揭曉

中職新軍台鋼雄鷹隊的總教練大位虛位以待，在名教頭洪一中成為「自由教練」後展開接洽，領隊劉東洋透露，雙方洽談愉快，但還有一...

經典賽／大谷翔平久違亮相 球迷被「9.5頭身」嚇到

大谷翔平昨天穿著日本武士隊球衣，在12人先行名單公布記者會上亮相，一番「我心中只有優勝」的發言令人熱血沸騰，不過也有不少...

經典賽／最強打線少一人 柳田悠岐婉拒加入日本隊

日本媒體預想的最強打線恐怕無法成形，根據「產經體育」報導，軟銀隊強打柳田悠岐婉拒日本隊邀請，辭退參加世界棒球經典賽（WB...

日職／好慘！田中將大年薪被打對折 扣薪4.25億日圓

樂天金鷲隊投手田中將大的日本職棒最高薪位置失守，他在今天完成契約更新，新球季遭到減薪4億日圓以上，他坦言過去兩年成績辜負...

棒球／辛俊昇球速未回巔峰不著急 林衛宣舉莊陳仲敖為例

國體投手辛俊昇高中時期以旅外為目標，高三因傷休息了近7個月也曾感到挫折，傷癒復出速度還沒回到最好，但投手教練林衛宣不著急...

棒球／滾地球型盧冠宇增信心 大專聯賽複賽好投搶勝

大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大「滾地球型」投手盧冠宇今天7.2局失1分、優質先發，率隊以3比1擊敗南華大學，盧冠宇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。