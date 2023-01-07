棒球／辛俊昇球速未回巔峰不著急 林衛宣舉莊陳仲敖為例

國體投手辛俊昇高中時期以旅外為目標，高三因傷休息了近7個月也曾感到挫折，傷癒復出速度還沒回到最好，但投手教練林衛宣不著急，以莊陳仲敖和李晨薰為例子，完整訓練能更上一層樓。

國立體大一年級投手辛俊昇在就讀高苑工商時期，因為身材、左投和最快球速147公里的優勢，一直是球探追蹤的焦點，他也以旅外為目標，但高三手肘韌帶撕裂，休息了約7個月，他坦言：「很挫折，一開始心情很不好，但只能想辦法緩解心情，告訴自己傷勢很快就會好。」

辛俊昇手肘的傷勢不需要開刀，但等待復原的時間也不短，過程中也會覺得著急，升上大學後持續訓練，藉由注重小肌肉訓練保護受傷的地方，目前手已經不會有不舒服的感覺。

辛俊昇10月梅花旗大學錦標賽復出，此次大專棒球聯賽（公開一級）賽事有比較多的出賽機會，預賽4場出賽（2場先發），總計投9.2局失掉1分責失分，複賽今天賽前2場出賽（1場先發），總計投5.2局失掉5分（3分責失分），吞下1敗。

辛俊昇目前最快球速約143公里，投手教練林衛宣不著急，長期協助球員肌力體能訓練，完整的訓練週期是一年，他也以近期國體強投莊陳仲敖（現效力美職運動家隊）和李晨薰為例，兩人都經歷過傷勢、完整的訓練，「訓練之後能力變強，就可以更上一層樓。」

國立體大此次參加大專聯賽陣中也有不少受矚目的大一投手，除了辛俊昇外，還有被看好也具有旅外潛力的沙子宸，辛俊昇表示，不會覺得有競爭的壓力，「他是右投、我是左投，每個人有不同的優勢。」

被問起是否還有旅外夢，辛俊昇表示順其自然，可以出國最好，最重要的是手要一直健康，希望先讓球速回到最好的時期，也提到目前變化球和直球的掌控度落差大，是最需要修正的地方。