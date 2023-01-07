棒球／滾地球型盧冠宇增信心 大專聯賽複賽好投搶勝

大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大「滾地球型」投手盧冠宇今天7.2局失1分、優質先發，率隊以3比1擊敗南華大學，盧冠宇預賽表現不算好，慢慢找回信心，幫助球隊拿下重要一勝。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽國立體大今天與南華大學交手，國體派出大三投手盧冠宇先發，盧冠宇前3局沒有失分，4局先投出觸身球保送，接著被敲內野安打、再投出保送、被敲二壘打失掉1分。

盧冠宇5局過後回穩，今天總計用116球投7.2局，被敲出5支安打，投出4次三振、4次四死球，失掉1分責失分，率隊拿下複賽第4勝，也拿下勝投；先發投7.2局也是個人本屆單場最長投球局數。

國體投手教練林衛宣表示，盧冠宇本來就是先發投手的料，一直在球隊的先發輪值之內，表現很穩定，也是上屆大專棒球聯賽冠軍戰勝投。

林衛宣提到，盧冠宇有很好的滑球和變速球，長期觀察下來，製造滾地球的比例很高，今天也有很多打席都是滾地球讓打者出局，屬於滾地球類型的投手，他先發的時候、守備也很重要。

國體總教練邱俊文表示，盧冠宇預賽時表現不算理想，教練團一直鼓勵他，給他信心、讓他嘗試，上一場對美和科大先發投7局失2分、拿下勝投，感覺有慢慢放開、信心也有回來，今天投出好表現，幫助球隊拿下重要一勝。