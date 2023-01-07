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中職／龍隊3洋投簽約倒數 第4號先PASS霸曼、找先發型

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊洋投布里悍。圖／本報資料照片
味全龍隊洋投布里悍。圖／本報資料照片

味全龍隊新球季外援戰力朝4洋投布局，鋼龍、布里悍伍鐸的合約已在最後確認中，近期有機會宣布；至於第4號洋投，目前先跳過霸曼這個選項，領隊丁仲緯表示，「還是希望以先發型的洋投為主，目前先鎖定其他人選。」

撇除幾乎0貢獻的洋砲，龍隊上季光論洋投戰力堪稱5隊最完整、耐操，共用4人，攜手繳出32勝19敗、22救援、防禦率2.58，勝場數與中信兄弟隊洋投並列領先，防禦率一支獨秀、是唯一在3以下的球隊。

龍隊新球季回歸正常洋將編制，沒有額外紅利，4個名額都配置洋投，丁仲緯表示，鋼龍、布里悍、伍鐸的合約都可望在近期可以宣布，其中布里悍、伍鐸都是朝複數年合約洽談。

鋼龍的成績在3人之中屬於最穩定的一個，但並未提出複數年合約想法，一般預料是因他是3人之中相對有籌碼往日、韓職棒尋覓機會。

龍隊原先屬意簽回霸曼，但目前已延後他的洽談順位，丁仲緯解釋，評估之後，球隊還是希望先找先發型的洋投，目前會先看看其他人選。

伍鐸 布里悍 霸曼 味全龍

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