中職／雄鷹與洪總聊得很愉快 創隊首位總仔要再評估
中職新軍台鋼雄鷹隊的總教練大位虛位以待，在名教頭洪一中成為「自由教練」後展開接洽，領隊劉東洋透露，雙方洽談愉快，但還有一些細節需要再討論、評估，希望在農曆年前能有結果。
洪一中結束與富邦悍將隊的合約後，目前待業中，對於重返中職球隊執教抱持開放態度，雄鷹隊也在他正式「自由」後與他聯繫。
劉東洋證實，「已經跟洪總碰過面，雙方談得很愉快，針對如何養成一支全新的球隊，甚至在高雄地區的經營面，洪總也提供許多La New熊時期的經驗。」
劉東洋進一步提到，畢竟是創隊第一位總教練，必須更加慎重進行整體評估，「有一些細節雙方還需要再見面討論，並且綜合評估，最終結果希望能在農曆過年前跟大家說明。」
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