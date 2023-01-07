日職／好慘！田中將大年薪被打對折 扣薪4.25億日圓

樂天金鷲隊投手田中將大的日本職棒最高薪位置失守，他在今天完成契約更新，新球季遭到減薪4億日圓以上，他坦言過去兩年成績辜負各界期望，但不需要回頭看，今年的目標仍是幫助球隊拿下「日本一」。

田中將大2021年回歸日職舞台，近兩年年薪都是9億日圓，第一年成績為4勝9敗、防禦率3.01，第二年為9勝12敗、防禦率3.31，新球季談薪結果在今天底定，扣薪4.25億日圓，今年年薪為4.75億日圓，幾乎打了對折。

田中將大表示，已在合約上簽了字，雖然拖過年，但那是因為自己在去年12月出國，「所以時間很難搭配上，基本內容我都確認了，所以我今天只要簽名就可以了。」

田中將大坦言，「現在沒有什麼好回頭看的，4勝9勝辜負了球隊的期望，還有球迷的期待，這是令人失望的賽季。」

瞄準新球季，他表示，「我現在嘗試各種方式提升我的投球，這也是我的目標。今年目標仍是日本一，對我個人來說，200勝也是很重要的，如果我沒辦法達到，應該也很難幫球隊拿到冠軍。」他目前累積美日通算190勝，差距10勝，有望在今年叩關。