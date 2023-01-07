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經典賽／大谷翔平久違亮相 球迷被「9.5頭身」嚇到
大谷翔平昨天穿著日本武士隊球衣，在12人先行名單公布記者會上亮相，一番「我心中只有優勝」的發言令人熱血沸騰，不過也有不少日本網友驚訝於大谷的身材不斷進化，直呼：「這是9.5頭身吧！」
日本隊昨天公布世界棒球經典賽的12人名單，入選的大谷翔平陪同監督栗山英樹一起亮相，記者會也透過電視、網路轉播，當大谷翔平出現時，日本網友紛紛說道：「太令人嫉妒了...」、「這頭身比例是跟我一樣的人類嗎？」、「好像PhotoShop」、「這是人類的完美形態」。
193公分的大谷翔平不僅體型高大壯碩，加上有「童顏」封號的面孔，是許多廠商的最愛，近期與跑車品牌保時捷、美妝大廠KOSE簽約代言，在日本很容易看到他的面孔出現在廣告上。
由於大谷翔平在記者會上穿著短袖亮相，當大家看到他的手臂肌肉時又是一陣驚呼，「手腕肌肉實在太驚人了」、「好像越來越強壯了」、「身材太猛了」。
這是大谷翔平久違的出現在日本公開場合，事實上，2018年大谷前往美國發展後，肌肉量就持續增加，2020年在美國受訪時露出二頭肌的照片，就已讓球迷十分驚訝。
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