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經典賽／最強打線少一人 柳田悠岐婉拒加入日本隊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
軟銀隊強打柳田悠岐婉拒日本隊邀請，辭退參加世界棒球經典賽。 歐新社
軟銀隊強打柳田悠岐婉拒日本隊邀請，辭退參加世界棒球經典賽。 歐新社

日本媒體預想的最強打線恐怕無法成形，根據「產經體育」報導，軟銀隊強打柳田悠岐婉拒日本隊邀請，辭退參加世界棒球經典賽（WBC），原因是要專心備戰2023年球季。

日本武士隊昨天公布12人先行名單，跟先前媒體預測的陣容相去不遠，四名先發輪值達比修有、山本由伸、佐佐木朗希及大谷翔平都揭曉，就差柳田悠岐、山川穗高就可組成預想中的最強打線。

不過「產經體育」今日報導中指出，有球界關係者透露，柳田悠岐已經向監督栗山英樹表達自己的意向，為了專心準備今年球季，所以這位2021年奧運金牌的成員之一，不會參加11月開始的日本代表隊強化試合。

柳田悠岐去年出賽117場，打擊率2成75、24轟、79分打點，攻擊指數0.829是2012年以後新低，而在高潮系列戰決勝輪不敵歐力士的悔恨，讓他希望更專注在2月1日開始的春訓調整。

柳田悠岐 佐佐木朗希 歐力士

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