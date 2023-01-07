經典賽／古巴攤牌50人名單有塞佩達斯 大聯盟資歷4野3投入列

古巴今天公布2023世界棒球經典賽50人大名單，共計7位大聯盟選手入列，包括4位野手、3位投手，塞佩達斯（Yoenis Cespedes）、孟卡達（Yoan Moncada）都名列其中。

古巴在本屆賽事身處與中華隊相同的A組，陣容首度納入大聯盟球員，今天舉辦記者會，揭曉50人名單，出自美職體系的選手共有10人，包括7位具備大聯盟資歷的選手，以及3位小聯盟選手。

165轟的塞佩達斯、82轟的孟卡達領軍古巴，其他大聯盟選手還包括投手伊萊斯（Roenis Elias）、博拉諾斯（Ronald Bolanos）、洛培茲（Yoan Lopez）、內野手伊巴尼茲（Andy Ibañez）、外野手羅伯特（Luis Robert），4位野手在大聯盟合計291轟。

此外，名單中還有多位在日職征戰的好手，以及2021年曾與中職中信兄弟隊簽約但因傷解約的投手賈西亞（Onelkis García，球團譯名歐尼爾）。

古巴上屆排名第7，歷來最佳名次為2006年的亞軍，本屆首戰在3月8日出戰荷蘭，接下來依序交手義大利、巴拿馬、中華隊。