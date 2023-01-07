經典賽／分析8強可能遇到的A組對手 韓媒：台灣、荷蘭較強

經典賽即將在3月開打，各國已陸續公布球員名單，許多媒體也開始進行戰力分析。韓媒《mydaily》除了關心南韓所屬的B組，也關心A組的戰況。

南韓隊總教練李強喆在30人名單記者會上時表示，「目標離開日本。」意思是在8強取得勝利，前往美國打4強賽。對此《mydaily》悲觀表示，「這個目標不容易。」

南韓這次與日本、澳洲、中國、捷克同屬B組，晉級之路看似輕鬆。《mydaily》卻指出，「若無法在第一戰擊敗澳洲，別說4強，可能連第二輪都進不去。」不過該報導仍預測南韓會是B組第2，必須打贏A組第1才能前進4強。

因此該報導接著分析A組誰將是南韓的對手，「台灣與荷蘭看起來比其他3國強，但其實這5隊都不是輕鬆的對手，況且一戰定生死的比賽，會出現很多變數。」