大專聯賽／嘉大張育昇4安3打點當MVP 鍾宇政：棒球很難

大專棒球聯賽複賽嘉義大學今天與輔仁大學交手，兩隊前半段僵持不下，嘉大8局攻下4分、奠定勝基，終場以7比3拿下複賽第4勝，張育昇4安3打點當MVP；總教練鍾宇政直呼「棒球很難」。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，嘉義大學今天與輔仁大學交手，兩隊7局打完3比3僵持不下。

嘉義大學8局有攻勢，2人出局後靠著接連安打、許濱顯適時安打先送回超前分，張育昇關鍵安打、一棒兩分拉大領先差距，再靠著林孜翰二壘打多添1分保險分，8局攻下4分、奠定勝基。

嘉義大學張育昇手感火燙，今天比賽前3打席都敲出安打有1分打點，7局獲得四壞保送上壘，8局再敲出帶有打點的安打，單場4打數都敲安，貢獻3分打點，獲選單場MVP。

嘉義大學總教練鍾宇政表示，張育昇連兩屆比賽都是慢熱，第一階段表現不是很好，到了高雄手感升溫，一直維持到複賽。

張育昇也笑說，不知道為什麼連續兩年都是打完高雄的賽程後才找回手感，慢熱的型態只能想辦法快點適應，不去找任何藉口。

目前大二的張育昇表示，過去有過單場敲3安，今天很開心可以比賽後半段有延續手感，首度單場敲出4安，前3打席有安打，7局獲得保送沒有多想什麼，雖然很想要當英雄，但上壘對球隊也有幫助，可以換隊友當英雄。

嘉義大學先發投手宋明憲今天前半段投得跌跌撞撞，後半段回穩，用119球完投9局，被敲出6支安打，投出7次三振，失掉3分責失分、拿下勝投。

鍾宇政賽後直呼：「我覺得棒球很難，很想要時不一定拿得到，平常心時，上天就會給你，我們會持續努力。」

鍾宇政也點出另外一個難題，因為賽程不是每天有比賽，有時打1天、休2天，有時候打2天、休2天，先發球員持續出賽體力下滑，但又不敢讓板凳球員嘗試，也是兩難。