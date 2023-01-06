經典賽／就差兩人打造日本史上最強 日媒用一張圖秒懂

參加經典賽的日本武士隊，於今天公布先行12人名單，不過，日本媒體「產經新聞」於日前名單公布之前，就製作好日本隊先發一到九棒名單的最夢幻組合，與今天公布名單對照，僅差柳田悠岐與山川穗高尚未正式入選，若最終能入選，就能打造出日媒預想史上最強日本國家代表隊。

產經新聞以「日本野球代表 世界一奪還之道」製作預想先發及守備圖，同樣也是選出12人名單，與今天公布的12人名單相較，除了柳田悠岐與山川穗高兩名打者尚未確定外，投手4人一如預想，而今天日本隊名單主要增加了今永昇太、戶鄉翔征兩名投手。

從這張預想的先發及守備圖，一棒為指定打擊大谷翔平、二棒遊擊手源田壯亮、三棒右外野手鈴木誠也、四棒三壘手村上宗隆、五棒中外野手柳田悠岐、六棒一壘手山川穗高、七棒左外野手近藤健介、八棒二壘手牧秀悟、九棒捕手甲斐拓也。先發投手則是達比修有、山本由伸、佐佐木朗希及大谷翔平，合計12人，目前也就是差五、六棒人選即可到位。

從圖上的打者打擊數據及投手投球數據來看，果然是「超夢幻」。