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經典賽／能跟大谷當隊友 村上宗隆：太幸福了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
村上宗隆(中)。 養樂多隊官方推特
村上宗隆(中)。 養樂多隊官方推特

日本武士隊今天公布經典賽12人先行名單，今年在日職敲出56轟的「村神」村上宗隆也列名其中，能夠成為國家隊一員對他來說是完成兒時夢想，而且能夠與大谷翔平等好手當隊友，村上宗隆說：「太幸福了。」

村上宗隆今天在神宮外苑自主練習，隨著12人名單在記者會上公布，他也談到入選日本隊的感想，「非常光榮，小時候我熱烈地為在WBC戰鬥的日本武士隊加油，也有著想要跟他們一樣的夢想，現在輪到我給其他人夢想，全力以赴，跟世界一流的選手較勁。」

這將是村上宗隆首次打經典賽，不過去年他就曾為日本隊拿下東京奧運金牌，更在球季中敲出日本球員單季最多轟的新紀錄，成為最年輕的打擊三冠王，上次在奧運金牌戰打第八棒的他，有機會扛起經典賽中心打線，村上宗隆也說：「我真的很想打第四棒。」

至於能夠與大谷翔平、達比修有等人同隊，村上宗隆更是笑著說：「真的是非常幸福，這不是很容易能夠擁有的經驗，我非常期待。」

對村上宗隆來說，看到日本隊在經典賽揮汗的帥氣身影，是他想要打棒球的起點，所以他也會傾力朝著3月的經典賽為目標去準備，「提升了我很大的動機。」

村上宗隆 經典賽 大谷翔平

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