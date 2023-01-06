經典賽／大谷翔平有禮貌運動 與隊友全敬語對話有原因

日本隊備戰世界棒球經典賽，今天先行公布12人名單，大谷翔平穿上自己效力日本隊以來一直使用的16號球衣，相隔超過7年再打國家隊，多了不少不熟的隊友，大谷翔平一招化解，祭出全敬語對話。

日本今天公布12人名單加背號，過去在日職火腿隊時期傳承11號背號的達比修有、大谷翔平，分別穿上11號、16號球衣，今天大谷翔平隨監督栗山英樹出席記者會，外界也關注他身上的背號由來。

大谷表示，雖然上屆經典賽沒有參與，但自己過去在日本隊也是穿16號；被追問以前選擇16號的原因，他說前輩優先選背號，在棒球界是很普遍的事情，「但我對號碼並不是很講究，如果偉大前輩託付給我一個好號碼，我會感到非常開心。」

大谷前一次打國家隊已是2015年世界12強棒球賽，2017年經典賽雖入選但因傷退出，加上已經赴美5年，在已經亮牌的日本隊友中，大谷坦言與部分選手認識、部分沒見過，碰面時多少有點不自在。

「一開始不知道該聊什麼，我想那就先從自我介紹開始吧！」大谷笑說，有些選手不確定比自己年長或年輕，不知道是不是該用敬語，「那就全部都用敬語吧！」

大谷也被問到是否有感受到監督栗山英樹對自己的愛，先是笑答：「沒什麼感受到」，隨後皮皮說「開玩笑的啦！」他表示栗山監督是很認真傾聽選手聲音的教練，也很會帶氣氛，即便是沒在他麾下效力過的選手，也能在短時間內熟悉起來。