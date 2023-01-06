大專聯賽／林旺熙更敢催飆速151公里 有意拚選秀

文化大學林旺熙高中時期就是受到關注的投手，選擇先到大學磨鍊，今天大專棒球聯賽複賽飆速151公里，幫助球隊關門搶勝，林旺熙球速提升更敢催，也有意挑戰中職選秀。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台中台體大棒球場舉行，文化大學今天與美和科大交手，文化投手林旺熙後援投1.1局、投出3次三振、無失分，最後一球飆出生涯最速151公里，三振對手，幫助球隊順利關門，拿下救援成功，文化以7比5拿下勝利。

文化總教練廖敏雄表示，今天先發投手姚恩多狀況比較不理想，但後面的投手群有撐著，林旺熙飆速151公里、也是鬥志燃燒，面對關鍵緊張的比賽，球員們全心全意想要拚，技術就會出來。

林旺熙在就讀鶯歌工商時期就是球探追蹤的焦點，但畢業後聽從鶯歌總教練王傳家的建議，先到大學磨鍊，球速、變化球和心理素質都有提升。

林旺熙表示，大學球速約再增加3公里，今天登板隊友守備上雖然有狀況，但沒有想太多，相信自己可以守下來，最後一球拚勁全力飆出生涯最快球速，就是想幫球隊守住勝利。

林旺熙也提到，以前丟球時不太敢催，會怕怕的、怕丟到人，升上大學後心理素質也有提升，更敢與打者對決，滑曲球的角度也更犀利，滑曲球球速約126公里，目前直球最快球速151公里，也能有效製造速差。

林旺熙也有加強重量和丟重球訓練，體型有變壯，目前在球隊中的定位是後援，他自評近一年有慢慢投出成績，也有意挑戰中職選秀，但也表示在體力、變速球的控制能力上還需要加強，另外近期也有多練指叉球，「目前還沒有在比賽中投過，但差不多快要練成了。」

張嘉豪3安2打點好手感 大專聯賽文化複賽第4勝

大專棒球聯賽（公開一級）複賽文化大學張嘉豪單場3安2打點，率隊以7比5擊敗美和科大，拿下複賽第4勝，總教練廖敏雄直言，目前傷兵多，要用意志力克服、還好球員們有撐住。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，文化大學今天與美和科大交手，文化大學先發投手姚恩多首局就有狀況，接連保送、被敲安打，單局失掉3分，讓球隊處於落後。

文化3局靠著高飛犧牲打先拿1分，張嘉豪適時安打，一棒2分幫助球隊扳平比數，6局文化靠著失誤、黃冠倫、蔡鎮宇接連安打送回超前分，7局再靠著觸身球保送、接連安打、高飛犧牲打再添2保險分。

美和科大8局上再追2分，文化8局下靠著黃冠倫安打、犧牲觸擊、失誤再多跑回1分保險分、順利拿下比賽勝利。

文化大學張嘉豪2局敲出二壘打、3局安打帶有打點，7局再敲安打，單場3安2打點，打擊手感火燙，也獲選單場MVP。

文化拿下複賽第4勝、晉級壓力稍微減緩一點，今天雖然贏球，但守備上出現4次失誤，總教練廖敏雄表示，近兩場比賽守備狀況比較多，球員打擊低潮也影響到守備，二壘手是臨時練的，外野也有傷兵，打起來比較辛苦，「要用鬥志去克服，今天雖然贏球也蠻多缺失的，但贏球就增加晉級4強的機會。」

大二的張嘉豪這次比賽打擊表現不錯，廖敏雄表示，張嘉豪高中時期打擊就很好，這幾場也都扮演重要的角色，關鍵時刻可以打安打，之前也有守一壘，但可能安打比較多，有點疲勞、最近失誤多，今天讓他打指定打擊、調整一下，也還好有他撐住球隊，打擊好表現帶起球隊士氣。