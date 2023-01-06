經典賽／不是看栗山面子？大谷翔平：誰當監督我都想打

世界棒球經典賽（WBC）今年3月開打，日本武士隊今天公布12人先行名單，大谷翔平透露對參賽的渴望，就連監督栗山英樹坐在一旁時也直言，「無論誰當監督我都想打。」

大谷翔平在去年11月宣告要打經典賽，也在今天記者會上透露過程，雖然球季中栗山英樹就特別赴美接觸，「但當時我要專注在球季上，還沒辦法想到隔年的事情，在球季結束後，才能夠好好整理思緒，跟栗山英樹聯絡。」

大谷翔平是在栗山英樹的指導下，從日職火腿隊開啟二刀流職棒生涯，兩人的師徒關係也讓外界好奇，是否因栗山關係才願加入日本隊？大谷翔平今天表示：「雖然本人就在旁邊說這個非常抱歉，但無論誰擔任監督，我都想要出賽，這樣的心情不會改變。」

不過大谷翔平也補充，是不是在瞭解自己的監督指揮下比賽，對選手來說還是有很大的差別，「因為是栗山監督，我想最後做出決定時有比較容易一些。」

日本隊今天公布部分名單，預計本月下旬會提出30人名單，日本隊所處的經典賽B組預賽將在3月9日開打，依序對上大陸、南韓、捷克、澳洲隊。