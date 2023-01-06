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經典賽／名單沒公布很不方便 栗山英樹：要做海報…

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本栗山英樹監督。 擷圖自畫面
日本栗山英樹監督。 擷圖自畫面

日本隊的世界棒球經典賽選手名單，今天先行公布12人，階段式亮牌引起好奇，監督栗山英樹超誠實回應：「他們要我先選幾個人，因為要做海報」，逗笑現場媒體。

日本隊的30人名單尚未完全底定，今天卻舉辦記者會、率先公布12人，連背號都一起宣布，相當罕見。

栗山英樹笑答，因為做海報的需求，被要求先選幾個人出來，「不然就我個人而言，我是希望可以拖到最後一刻，不管選了誰，都是好球員，我希望可以再觀察一下選手狀況。」但他也說這只是自己的想法，「我需要準備，選手也需要準備。」雖然30人名單尚未完全決定，但確定會選的，就先告知選手讓他們好好準備。

談到這批日本隊，栗山英樹表示，經典賽是有壓力、有挑戰的比賽，選手會經由這樣的狀況有所成長，「期待會有讓人覺得「就靠他了」這樣的選手誕生。」

經典賽 棒球

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