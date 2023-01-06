中職／日籍教練玉木朋孝來了 搶救獅隊守備作戰啟動

統一獅隊日籍守備教練玉木朋孝昨天抵台，今天已經投入春訓執教，目標提升獅隊守備，搶救上季如病貓般、在全聯盟墊底的守備率。

獅隊去年戰績慘澹，中止連續兩年進入總冠軍賽，季後進行教練團改組，網羅在日本職棒廣島隊擔任教練12年的玉木朋孝，負責守備部門。

獅隊3日展開第一階段春訓，玉木朋孝昨天抵台，已在今天現身台南球場，帶領獅隊的守備訓練，一、二軍教頭林岳平、劉育辰也在一旁觀看，高中赴日升學、也打過日本獨立聯盟的左投郭恆孝擔任翻譯，協助傳達玉木朋孝的訊息。

統一獅隊日籍守備教練玉木朋孝昨天抵台，今天投入春訓執教。圖／統一獅隊提供

獅隊去年守備率0.972、125次失誤為五隊最慘，季後瞄準尋找日籍守備教練，玉木朋孝接下獅隊邀約，先前接受日本媒體訪問時提到，驚喜自己被獅隊納入考慮名單中，抱持著來挑戰的心情前來，期望自己在海外職棒也能帶來幫助。