聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／日籍教練玉木朋孝來了 搶救獅隊守備作戰啟動
統一獅隊日籍守備教練玉木朋孝昨天抵台，今天已經投入春訓執教，目標提升獅隊守備，搶救上季如病貓般、在全聯盟墊底的守備率。
獅隊去年戰績慘澹，中止連續兩年進入總冠軍賽，季後進行教練團改組，網羅在日本職棒廣島隊擔任教練12年的玉木朋孝，負責守備部門。
獅隊3日展開第一階段春訓，玉木朋孝昨天抵台，已在今天現身台南球場，帶領獅隊的守備訓練，一、二軍教頭林岳平、劉育辰也在一旁觀看，高中赴日升學、也打過日本獨立聯盟的左投郭恆孝擔任翻譯，協助傳達玉木朋孝的訊息。
獅隊去年守備率0.972、125次失誤為五隊最慘，季後瞄準尋找日籍守備教練，玉木朋孝接下獅隊邀約，先前接受日本媒體訪問時提到，驚喜自己被獅隊納入考慮名單中，抱持著來挑戰的心情前來，期望自己在海外職棒也能帶來幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言