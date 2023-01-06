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中職／悍將宣布第2位簽約洋投 壽星艾普勒年後抵台

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊簽下第二位洋投艾普勒。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊簽下第二位洋投艾普勒。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊布局新球季外籍球員戰力，今天再宣布第二位確定的洋將，簽下美國籍投手Tyler Eppler ，譯名為艾普勒，才剛在昨天度過30歲生日。

艾普勒是一名右投，2014年獲得海盜隊第6輪指名加入美職體系，最高層級到3A，2019年轉戰日職歐力士猛牛，2021年回到MLB國民隊3A，艾普勒在小聯盟體系合計6個球季，合計戰績41勝38敗，防禦率4.24。

去年球季艾普勒再度回到亞洲職棒，加入韓國職棒效力培證英雄隊，艾普勒在韓職全季出賽33場有25場先發，投140.1局，戰績6勝8敗，防禦率4.30，是培證英雄的先發輪值投手，今年球季則將加入富邦悍將。

艾普勒預計於農曆春節後抵達台灣，加入球隊春訓備戰新球季。

富邦悍將 歐力士猛牛 海盜

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