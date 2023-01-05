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韓職／李承燁領軍未演先轟動 擔憂斗山打不好更成焦點

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
李承燁。 擷圖自推特
李承燁。 擷圖自推特

斗山熊隊中斷連續7年晉級總冠軍賽紀錄，擁有「國民打者」封號的退役名將李承燁，今年接下一軍總教練重任，成為新球季一大亮點；這位曾在日、韓職棒626轟的高人氣監督提醒媒體、球迷，未來請把焦點放在斗山球員身上。

李承燁過去在韓職467轟、1498分打點都是史上第1，至今保有單季最多轟（56轟）紀錄，5次獲選年度MVP也是聯盟最多，首次領軍吸引眾人目光。

他說：「也許因為我的存在，未來球隊表現掙扎時，會比打得好時更受關注，我會努力成為球員的後盾。」

李承燁表示，球隊若有好表現，希望球員能夠成為焦點，畢竟他們才是主角，也希望隊上球員能在場外和他討論一些問題，即使是不願告訴朋友的事。

這位名將現年46歲，2017年在老東家三星獅隊結束球員生涯，不少韓職現役球員過去都有交手紀錄，還有一些年輕球員在成長過程把李承燁當成偶像，他的監督身分初體驗，讓新球季還未開打就造成話題。

韓職 國民 三星獅

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