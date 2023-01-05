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大專聯賽／黃群9局完封 嘉大六字真言密咒輸給南華佛光
南華大學今天在UBL大專棒球聯賽公開男一級複賽面對嘉義大學，南華靠著先發左投黃群9局無失分完封勝，加上8局開啟的4分大局，以4：0奪勝，戰績與台體同為4勝1敗居首。
黃群此役用117球完投9局，僅被敲4支安打，有9次三振、1次四壞球，拿下個人在複賽第2勝。南華總教練蔡仲南說：「今天黃群表現很好，有直球、控球，也有變化球。」但也指出速度是他未來的課題，增進後有機會挑戰職棒。
「今天就是要來雪恥。」預賽時黃群先發對戰嘉大時，投6局丟2分吞下敗投，今天抱持一定要贏的決心，最後拿下完封勝，黃群表示，自己只是盡力去跟捕手搭配，有比較多的內角球，改變投球節奏發揮不錯效果。
南華在8局下靠著林柏億開局二壘安打點燃攻勢，之後再靠著5支安打，單局打下4分奠定勝基，蔡仲南表示，嘉大先發左投陳聖文對方滑球、變化球有速差，一開始比較不容易打，林柏億的適時安打是關鍵，「這是比較重要的。」
南華預賽第八名晉級複賽，如今拿下複賽第四勝暫居第一，蔡仲南也很感謝佛光山師父鼓勵，他說：「之前6連敗期間師父跟大師都很關心我們，不斷鼓勵我們，希望我們把平常心、打棒球初心做好就好，帶給我們很正面的想法。」
這次嘉大面對複賽花招很多，日前在紅土上寫著咒語「嗡嘛呢叭咩吽」打敗東大，開啟連勝之路，這次面對南華也有去廟裡拜拜，並再次派出「嗡嘛呢叭咩吽」咒語，可惜最終仍不敵南華，蔡仲南笑說：「當然啊，我們是主神，其實兩隊都很強，確實我們這場運氣比較好，占到優勢，掌握不錯的攻勢，希望能好好維持。」
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