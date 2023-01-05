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新竹棒球場廢棄物有如「癌細胞」 棒界人士感嘆不該如此

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經典賽／新竹球場廢棄物有如癌細胞 棒界人士感嘆不該如此

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
新竹球場廢棄物有如癌細胞，棒界人士感嘆不該如此。 圖／市府提供
新竹球場廢棄物有如癌細胞，棒界人士感嘆不該如此。 圖／市府提供

新竹棒球場經過兩次場勘後，挖出廢土、石頭、磚頭、電線等廢棄物，確定不會舉辦世界棒球經典賽官辦熱身賽，一位過去有場務相關經驗的棒界資深人士形容，這些東西有如「癌細胞」，雖然不會影響球員在場上比賽的安全性，不過確實不該有這些東西。

這位資深人士認為，這種工程上的缺失，其實和球員使用範圍是兩回事，一般場勘重點是「看得到的部分」，例如球員在場上跑動會不會受到影響，再針對使用缺失進行改善，確保安全部分沒有問題。

這位人士指出，有關新竹市政府公布的場勘內容，可以說是「內科檢查」，有如用內視鏡查看有沒有疾病，這種內部缺失無關球員在球場「表面」使用範圍，在安全性不至於受到影響。

但他認為，就算球場表面紅土、草皮弄好了，「外表穿著」符合規定，底下也不該有廢棄物。

這位人士分析，這些廢棄物對排水會有一定程度的影響，儘管比賽碰到大雨的日子也打不成，不會威脅球員的安全性，但只要排水系統做得更好，球場恢復運作的時間就會更短，讓人覺得更安全。

新竹棒球場 經典賽

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