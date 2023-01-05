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中職／橫田久則帶太太提前來台 流利中文嚇到張喜凱

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊將於1月27日展開春訓，投手教練橫田久則（左）為了熟悉環境提前來台，今天球團特別安排他與投手張喜凱（右）會面。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊將於1月27日展開春訓，投手教練橫田久則（左）為了熟悉環境提前來台，今天球團特別安排他與投手張喜凱（右）會面。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊將於1月27日展開春訓，邀請前兄弟象隊投手橫田久則擔任投手教練，為了熟悉環境，他放棄過日本新年，12月底就抵台，也將在台灣體驗農曆新年，今天球團特別安排他與投手張喜凱會面，張喜凱被橫田流利的中文嚇一跳。

橫田久則曾在2003到2004年擔任兄弟象隊投手，退役後接著在兄弟擔任兩年投手教練職務，之後也在日職西武獅隊陸續擔任過一、二軍投手教練及二軍監督、農場總監等不同職務，去年則是編成部國內職業組球探。

台鋼雄鷹邀請橫田久則來台，其中一項任務是幫助「迷航潛水艇」張喜凱找回航向，兩人今天正式碰面，張喜凱表示：「謝謝教練心靈指導，我很期待盡快投入開訓。」橫田久則說：「我也很期待雄鷹投手們，一起加油。」

台鋼球員目前暫時休息、等待開訓，台鋼領隊劉東洋表示，今天先安排張喜凱會面，未來也會找其他球員跟橫田久則聊一聊，「張喜凱沒預料他會說中文，所以被嚇了一跳。」

橫田久則12月底就帶著太太來台灣，劉東洋表示，因為脫離中職環境有一陣子，希望先來熟悉環境，「他也想早一點進入工作模式。」

由於暫時還沒有教學工作，橫田久則近期要在高雄尋找住所，「早點安定下來，兩個人可以一起在台灣過年，他的太太也很喜歡台灣。」

張喜凱 台鋼雄鷹 西武獅

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