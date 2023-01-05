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經典賽／韓啟動情蒐教練團赴澳 李強喆：不敢保證會贏他們

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓教頭李強喆。 擷圖自電視畫面
南韓教頭李強喆。 擷圖自電視畫面

為備戰經典賽，南韓隊於昨天公布30人名單，今天馬上展開情蒐作業，據韓媒報導，教頭李強喆率教練團成員，前往澳洲觀察ABL(澳洲職棒)比賽，看看澳洲隊一些主要球員的表現；雖預期南韓實力會在澳洲之上，但李強喆仍保守表示，「我不能保證對澳洲一定能取勝，所以我必須要為比賽做好準備。」

李強喆與教練團是在今天(5日)下午從仁川機場出發前往澳洲，他出發前對媒體說，「自從去年11月我的球隊(KT巫師)結束球季之後，我就一直在計劃去澳洲一趟，好好去觀摩一下。」

澳洲於去年11月與日本的兩場熱身賽中，分別以1：8和0：9落敗，即使澳職開打已10多年，但實力還是比南韓低了一個檔次，但李強喆並沒有掉以輕心，他認為與澳洲的比賽被視為首輪最重要一役。「我聽說澳洲有三、四名快速球投手，若在短局數遭遇，對我們來說並不容易，無論如何都要設法取分才能獲勝。」

經典賽預賽B組有南韓、日本、中國、捷克與澳洲，考量日本實力最強，中國及捷克實力較弱，南韓要鎖定分組第二，最主要的目標就是澳洲，這也是南韓對澳洲如此重視，要提前展開情蒐作業。

澳洲 南韓 李強 日本 捷克

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