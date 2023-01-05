經典賽／重啟國訓隊？體育署：再開會討論

台灣旅美好手張育成近期因婉拒參戰經典賽，造成各界關注，他的兵役列管問題也受討論，加上國內義務兵役將恢復1年役期，中華棒球協會已著手重啟國訓中心棒球隊，中華籃球協會本周也表態跟進，體育署競技組長藍坤田今天表示，農曆年後將邀請棒協和籃協開會了解，評估可行性。

藍坤田解釋，役期延長1年是從民國113年生效，且是94年後出生的役男才開始，目前83到93年的役男體育替代役期仍是6個月，「籃球和棒球若是恢復國訓隊，有役期問題，之前國訓隊是因為役期一到兩年，若要恢復，相關細節像是參加何賽事，都有需棒協或籃協討論，年後將邀請棒協和籃協開會了解，評估可行性。」

體育替代役和補充兵制度不同，補充兵役期12天完成後列管5年，依照國家體育法，列管期間的選手必須配合國家隊徵召報到、集訓和參賽。

藍坤田表示，目前棒球共有20位列管者，經典賽中華隊選訓會議後的名單若有列管選手入列，中華職棒會將名單給體育署，體育署將通知列管選手去報到、集訓。

今天新竹市長高虹安召開記者會揭露新竹市立棒球場超過百項缺失，體育署今天也回應，球場屬於新竹市政府，缺失是由市政府改善完成，體育署補助款還有一份3千多萬的尾款，將等工程全部完成、新竹市政府驗收並結算經費後，體育署才下撥發尾款，後續仍會持續追蹤。