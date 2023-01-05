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高虹安宣布新竹不辦WBC熱身賽 中市府：球場準備好了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市洲際棒球場已獲得世界棒球經典賽（WBC）選定，將舉辦2023年世界棒球經典賽。圖／台中市政府提供
台中市洲際棒球場已獲得世界棒球經典賽（WBC）選定，將舉辦2023年世界棒球經典賽。圖／台中市政府提供

新竹市立棒球場斥資12億元改建，新竹市長高虹安今天上午開記者會揭露盤點出的152項缺失，場勘挖出廢磚、廢土、廢電線等，猶如「廢土掩埋場」，高虹安宣布今年不會舉辦WBC世界經典賽熱身賽。台中市運動局長李昱叡表示，洲際棒球場已獲得世界棒球經典賽（WBC）選定，將舉辦2023年世界棒球經典賽，球場都準備好了，至於熱身賽，市府會全力配合WBC的賽程規劃。

李昱叡表示，盧秀燕市長一直都全力支持棒球發展，台中市已獲得世界棒球經典賽（WBC）選定，即將舉辦2023年世界棒球經典賽，該賽事已獲得國際認同、認證，也已對外公布，場地選在洲際棒球場，也已經配合國際方履勘完成，有關經典賽相關賽事需求。

李昱叡說，台中市會全力力挺棒球，接下來台中市政府會秉持著過去籌備亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球錦標賽等相關賽事的經驗，讓洲際棒球場做好準備，相關賽事只要需要市府支持，必會全力以赴，這部分在去年盧秀燕主持的記者會中，也已下達相關指示，未來在洲際棒球場籌備相關賽事，都會做好準備因應賽事需求。

棒球 經典賽

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